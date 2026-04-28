Lazio e Udinese impattano in un’altalena di emozioni Maldini-gol al 96’ pazzo pari all’Olimpico

In una partita ricca di emozioni, Lazio e Udinese si sono affrontate in un pareggio 3-3 all'Olimpico, con un finale che ha lasciato i tifosi senza fiato. La sfida ha visto un gol di Maldini al 96’, che ha portato il risultato in parità e ha acceso la tensione tra le due squadre. La partita è stata caratterizzata da continui capovolgimenti di fronte e da una serie di interventi di diversi giocatori durante i 90 minuti.

Lazio 3 Udinese 3 LAZIO (4-3-3): Motta 5.5; Lazzari 6, Romagnoli 6.5, Provstgaard 5.5, Pellegrini 6.5 (39’st Tavares sv); Basic 6, Patric 6, Taylor 6 (1’st Dele-Bashiru 5.5); Cancellieri 5.5 (20’st Isaksen 6.5), Dia 5 (1’st Pedro 6.5), Noslin 6.5 (32’st Maldini 6.5). All. Sarri 6. UDINESE (3-5-2): Okoye 6; Kristensen 5.5, Kabasele 6 (37’st Zarraga), Solet 6; Ehizibue 6.5 (37’st Bayo sv), Ekkelenkamp 6.5 (24’st Buksa 5.5), Piotrowski 5.5 (21’st Miller 6), Atta 7.5, Kamara 5.5 (37’st Arizala sv); Zaniolo 6.5, Gueye 6. All. Runjaic 6. Arbitro: Bonacina di Bergamo 6. Reti: 18’pt Ehizibue, 5’st Pellegrini, 35’st Pedro, 41’st e 48’st Atta, 51’st Maldini.🔗 Leggi su Sport.quotidiano.net © Sport.quotidiano.net - Lazio e Udinese impattano in un’altalena di emozioni. Maldini-gol al 96’, pazzo pari all’Olimpico Notizie correlate Follia all'Olimpico: Maldini salva la Lazio al 96', con l'Udinese è un 3-3 da brividiLazio-Udinese 3-3 RETI : 18'pt Ehizibue, 5'st Pellegrini, 35'st Pedro, 41'st e 48'st Atta, 51'st Maldini. Leggi anche: Lazio Udinese 3-3, partita per cuori forti, Maldini decide il pari Panoramica sull’argomento Temi più discussi: Guida completa alla Serie A 2025-26: dove vederla, calendario e risultati; Lazio e Udinese impattano in un’altalena di emozioni. Maldini-gol al 96’, pazzo pari all’Olimpico; Serie A, Lazio-Udinese 3-3: show all'Olimpico. Maldini pareggia in pieno recupero; Lazio-Udinese 3-3: pari spettacolo all’Olimpico. Lazio e Udinese impattano in un’altalena di emozioni. Maldini-gol al 96’, pazzo pari all’Olimpicolazio 3 udinese 3 LAZIO (4-3-3): Motta 5.5; Lazzari 6, Romagnoli 6.5, Provstgaard 5.5, Pellegrini 6.5 (39’st Tavares sv); Basic 6, Patric 6, ... sport.quotidiano.net Non bastano Pedro e Atta a Lazio e Udinese: pari-spettacolo. Sarri risponde alle voci sul NapoliSei gol, ribaltoni e un finale da brividi: Lazio e Udinese si dividono la posta con un 3-3 che lascia emozioni e qualche rimpianto. All’Olimpico. tuttomercatoweb.com Nel Lazio c'è un lago vulcanico largo meno di 2 km. Caligola ci nascose dentro due edifici galleggianti da 71 e 73 metri. Non erano navi da guerra. Non erano navi mercantili. Erano ville acquatiche costruite per banchetti imperiali — e nessuno le ha viste per q - facebook.com facebook Lazio-Udinese, Sarri: "Un mio ritorno al Napoli E' fantacalcio" #SkySport #SkySerieA x.com