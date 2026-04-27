Follia all' Olimpico | Maldini salva la Lazio al 96' con l' Udinese è un 3-3 da brividi

Allo stadio Olimpico, la partita tra Lazio e Udinese si è conclusa con un risultato di 3-3, in un finale di partita che ha visto un gol decisivo di Maldini al 51’st. La gara è stata ricca di emozioni: Ehizibue ha segnato all’18’pt, mentre Pellegrini e Pedro hanno portato avanti la Lazio rispettivamente al 5’st e al 35’st. Atta ha segnato due volte, al 41’st e al 48’st, prima che Maldini trovasse il pareggio.

Lazio-Udinese 3-3 RETI: 18'pt Ehizibue, 5'st Pellegrini, 35'st Pedro, 41'st e 48'st Atta, 51'st Maldini. LAZIO (4-3-3): Motta 5.5; Lazzari 6, Romagnoli 6.5, Provstgaard 5.5, Pellegrini 6.5 (39'st Tavares sv); Basic 6, Patric 6, Taylor 6 (1'st Dele-Bashiru 5.5); Cancellieri 5.5 (20'st Isaksen 6.5), Dia 5 (1'st Pedro 6.5), Noslin 6.5 (32'st Maldini 6.5). In panchina: Pannozzo, Giacomone, Rovella, Ratkov, Belahyane, Hysaj, Przyborek, Marusic. Allenatore: Sarri 6. UDINESE (3-5-2): Okoye 6; Kristensen 5.5, Kabasele 6 (37'st Zarraga), Solet 6; Ehizibue 6.5 (37'st Bayo sv), Ekkelenkamp 6.🔗 Leggi su Feedpress.me © Feedpress.me - Follia all'Olimpico: Maldini salva la Lazio al 96', con l'Udinese è un 3-3 da brividi Notizie correlate Leggi anche: Follia allo Stadium: Kalulu salva la Juve al 96?, rimontata la Lazio da 0-2 a 2-2 PAGELLE TOP E FLOP Lazio-Udinese 3-3: Atta illude Runjaic, Maldini salva SarriVoti, top e flop della sfida dello Stadio Olimpico, valevole per la 35° giornata del campionato di Serie A, che si è disputata a Roma Dopo la grande... Aggiornamenti e dibattiti Temi più discussi: Pari pirotecnico tra Lazio e Udinese: Maldini salva i biancocelesti, all'Olimpico finisce 3-3; Il risveglio degli italiani: 5 gol in poche ore dopo tre giorni di digiuno totale; Serie A, Lazio-Udinese 3-3: finale folle all'Olimpico, Maldini riacciuffa i friulani al 95esimo; Lazio, Sarri: Abbiamo mostrato reazione e carattere. Io al Napoli? Fantacalcio. Follia all'Olimpico: Maldini salva la Lazio al 96', con l'Udinese è un 3-3 da brividiLazio-Udinese 3-3 RETI: 18'pt Ehizibue, 5'st Pellegrini, 35'st Pedro, 41'st e 48'st Atta, 51'st Maldini. LAZIO (4-3-3): Motta 5.5; Lazzari 6, Romagnoli 6.5, Provstgaard 5.5, Pellegrini 6.5 (39'st Tava ... msn.com Lazio Udinese 3-3: spettacolo all’Olimpico, Atta e Maldini protagonistiThriller all'Olimpico: Lazio-Udinese 3-3 con finale da cardiopalma. Atta firma una doppietta nel recupero, Maldini pareggia al 95'. Pedro decisivo. lifestyleblog.it Follia nei dilettanti: i tifosi lanciano le bombe carta negli spogliatoi e prendono a cinghiate il capitano della squadra dopo la sconfitta nel match salvezza https://bitly.cx/hecA - facebook.com facebook Altra follia atroce a Milano: attacco violentissimo a un ragazzo in stazione Far West Milano, 14enne aggedito da un gruppo in stazione e accoltellato alla schiena x.com