Lazio Udinese 3-3 partita per cuori forti Maldini decide il pari

Nella partita tra Lazio e Udinese terminata 3-3, il match si è acceso nel secondo tempo con continui ribaltamenti di risultato. Nel primo tempo, i biancocelesti sono sembrati poco presenti in campo, lasciando spazio agli avversari, che hanno trovato il gol al 18’ con un tiro preciso di un calciatore friulano. La partita si è mantenuta vivace fino alla fine, con diversi interventi e situazioni di rischio per entrambe le squadre.

La Lazio rischia di dare troppo lavoro ai cardiologi. Nel primo tempo batte la fiacca, lascia giocare solo l’Udinese, e al 18’ becca un gol, un bel gol, dal friulano Ehizibue. Nel secondo tempo si sveglia con Pellegrini che al 50’ restituisce il gesto con un altrettanto bellissimo gol. Ma non finisce qui. Il pareggio non accontenta né i romani, che hanno sfruttato l’intervallo per ricaricare le batterie, né i friulani. Batti e ribatti, all’80’ Pedro decide che è il momento di abbattere il nemico (bè, l’avversario) e spara al volo una pallonata dove Okoye non può coglierlo se non dentro la rete: 2-1. Gliel’abbiamo fatta, dicono i tifosi biancocelesti.🔗 Leggi su Romadailynews.it © Romadailynews.it - Lazio Udinese 3-3, partita per cuori forti, Maldini decide il pari Notizie correlate Leggi anche: Lazio-Udinese 3-3: Maldini e Atta nel recupero firmano il pareggio pirotecnico all'Olimpico Leggi anche: Lazio-Udinese 3-3: pari spettacolo all'Olimpico Contenuti e approfondimenti Temi più discussi: Lazio-Udinese 3-3; VIDEO. Lazio-Udinese 3-3: gol e highlights; Gol, spettacolo e divertimento all'Olimpico: Lazio-Udinese finisce 3-3; Serie A, Lazio-Udinese 3-3: finale folle all'Olimpico, Maldini riacciuffa i friulani al 95esimo. Lazio-Udinese 3-3: video, gol e highlightsBellissima gara all'Olimpico nel secondo posticipo del lunedì della 34^ giornata di campionato. Lazio e Udinese pareggiano 3-3 dopo una gara giocata a viso aperto. Udinese avanti con Ehizibue al 18'. sport.sky.it Pari spettacolo all'Olimpico, Lazio-Udinese finisce 3-3Alle reti di Pellegrini, Pedro e Maldini per i biancocelesti, rispondono Ezibuhe e Atta con una doppietta per i friulani ... rainews.it Lazio-Udinese, pirotecnico 3-3: 4 gol negli ultimi 10' più recupero, Maldini salva Sarri in extremis - facebook.com facebook Lazio-Udinese 3-3, le pagelle #SkySport #SkySerieA x.com