L’avvocato di Rocchi a Radio CRC | Gianluca molto colpito! La contestazione di frode è pesante…

A poco più di tre giorni dallo scandalo nel calcio italiano, la Procura Federale di Milano ha aperto un’indagine sull’Agenzia Italiana Arbitrale, concentrandosi sul designatore Gianluca Rocchi. L’avvocato di Rocchi ha dichiarato a Radio CRC che il suo assistito è molto colpito dalla situazione e ha sottolineato che la contestazione di frode sportiva è particolarmente pesante. La vicenda ha suscitato grande attenzione nel mondo sportivo e legale.

A poco più di 3 giorni dallo scandalo che ha colpito l’Italia calcistica, con l’indagine della Procura Federale di Milano che ha aperto un’indagine sull’AIA, in particolare sul designatore Gianluca Rocchi, accusato di concorso in frode sportiva. A difesa di Rocchi ci sarà l’avvocato D’Avviro, che ai microfoni di Radio CRC, ha spiegato la situazione. Le parole dell’Avvocato D’Avviro. L’avvocato ha spiegato la strategia difensiva che la compagine arbitrale potrebbe attuare in vista dell’interrogatorio previsto giovedì: “Domani decideremo come rispondere all’invito a comparire per il 30 aprile: se andare oppure avvalerci della facoltà di non rispondere.🔗 Leggi su Spazionapoli.it © Spazionapoli.it - L’avvocato di Rocchi a Radio CRC: “Gianluca molto colpito! La contestazione di frode è pesante… “ Notizie correlate Leggi anche: Frode in serie A, l'avvocato di Rocchi: “Persona seria e corretta” Gianluca Rocchi è indagato per concorso in frode sportivaÈ indagato per concorso in frode sportiva il designatore degli arbitri di serie A e B Gianluca Rocchi. Aggiornamenti e dibattiti Temi più discussi: Scandalo arbitri, il legale di Rocchi: Contestazioni non chiare; Rocchi prepara la difesa: Accuse poco chiare. Per il suo posto sale il nome di Celi; Calcio, l’avvocato di Rocchi: Contestazioni infondate, ci difenderemo; Pressioni sul Var e arbitri graditi all’Inter: indagati Rocchi e Gervasoni. L’avvocato di Rocchi: Non presentarsi è un’ipotesi valida (così non usciranno i nomi della riunione di San Siro)Il legale di Gianluca Rocchi ha parlato dell'indagine per l'accusa di Rocchi: pare che non si presenteranno all'interrogatorio ... ilnapolista.it Inchiesta arbitri, legale Rocchi: Domani decideremo se presentarci dal pmAi microfoni di Radio Crc è intervenuto Antonio D'Avirro, avvocato di Gianluca Rocchi. Il designatore arbitrale, autosospesosi nei giorni. tuttomercatoweb.com #Rocchi #Inter La storia non è finita! Non bisogna dire "non siamo colpevoli" a seconda della bandiera che si sceglie per non farsi prendere in giro, perché non è per niente certo che finisca tutto qua. Stiamo parlando di arbitri (30) che hanno parlato in interro x.com Costa (FI): “Sul caso Rocchi solita gogna incivile. La Lega Debole la politica che strumentalizza" Di Ruggiero Montenegro "I magistrati non hanno alcuna responsabilità. La responsabilità è di chi traduce un’accusa in accertamento definitivo. Chi cavalca - facebook.com facebook