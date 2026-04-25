Gianluca Rocchi è indagato per concorso in frode sportiva

Un ex designatore degli arbitri di serie A e B è stato messo sotto inchiesta per il presunto coinvolgimento in un caso di frode sportiva. L’indagine riguarda specificamente la sua eventuale partecipazione a pratiche illecite legate alle partite di calcio di alto livello. La notizia si aggiunge ad altre attività investigative in corso nel mondo del calcio italiano. La sua posizione è ora al centro di un procedimento giudiziario.

È indagato per concorso in frode sportiva il designatore degli arbitri di serie A e B Gianluca Rocchi. La notizia è stata riportata dall’agenzia Agi.Nella giornata di venerdì 24 aprile all’arbitro è stato notificato un avviso di garanzia. L'inchiesta con al centro il campionato 2024-2025 condotta.🔗 Leggi su Milanotoday.it

Avviso di garanzia a Gianluca Rocchi, il designatore indagato aper «concorso in frode sportiva»

Notizie correlate

“Indagato per concorso in frode sportiva il designatore degli arbitri Gianluca Rocchi”Un’inchiesta che riporta il calcio italiano indietro nel tempo, fino alle ombre di Calciopoli, ma che si muove dentro il presente fatto di Var...

Calcio, il designatore degli arbitri Gianluca Rocchi indagato per concorso in frode sportivaMilano, 25 aprile 2026 – Terremoto nel mondo dell’arbitraggio di calcio: il designatore degli arbitri di serie A e B Gianluca Rocchi è indagato per...

Contenuti di approfondimento

Temi più discussi: Agi: Designatore Rocchi è indagato per frode sportiva, pesa anche il caso di Inter-Verona; Via i difensori, cancellato il vincolo del buon esito dei rimpatri: cosa prevede il decreto bis; Risultati e news della UEFA Champions League; Trump e la crisi in Medio Oriente: la vignetta di Ellekappa.

Il designatore Gianluca Rocchi indagato per frode sportiva: Inter-Verona e Udinese-Parma nel mirinoIl designatore Gianluca Rocchi è finito nel registro degli indagati a Milano per frode sportiva. I magistrati stanno indagando sul calcio italiano e l’attenzione è stata posta anche su Inter-Verona e ... fanpage.it

Gianluca Rocchi è indagato per concorso in frode sportivail designatore degli arbitri di serie A e B ha ricevuto un avviso di garanzia nella serata di venerdì 24 aprile ... milanotoday.it

Avviso di garanzia per il designatore degli arbitri di Serie A e Serie B, Gianluca Rocchi. Lo avrebbe ricevuto ieri per «concorso in frode sportiva». Secondo quanto riportato dall’Agi, l’inchiesta condotta dal pubblico ministero milanese Maurizio Ascione si riferir - facebook.com facebook

Il designatore degli arbitri di serie A e B Gianluca Rocchi è indagato per concorso in frode sportiva. Ieri sera, a quanto apprende l'AGI, gli è stato notificato un avviso di garanzia. Secondo quanto appreso dall'Agi, l'inchiesta condotta dal pubblico ministero mila x.com