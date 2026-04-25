Frode in serie A l' avvocato di Rocchi | Persona seria e corretta

L’avvocato Antonio D’Avirro, del foro di Firenze, ha dichiarato di conoscere da anni Gianluca Rocchi, definendolo una persona seria e corretta. Rocchi è attualmente indagato per concorso in frode sportiva nell’ambito di un'inchiesta riguardante il calcio di Serie A. La sua posizione legale è oggetto di attenzione mentre proseguono le indagini.

«Conosco il signor Rocchi da anni, è una persona seria e corretta». Lo l’avvocato Antonio D’Avirro, del foro di Firenze, che difende Gianluca Rocchi, designatore arbitrale indagato per concorso un frode sportiva. Rocchi ha ricevuto nelle scorse ore dalla Procura di Milano un invito a comparire per il 30 aprile. «Al momento non posso fare dichiarazioni, perché devo studiare le carte - aggiunge il legale - Posso però dire che il mio assistito, con cui ho parlato, contesta quel che gli viene addebitato nell’invito a comparire».🔗 Leggi su Feedpress.me © Feedpress.me - Frode in serie A, l'avvocato di Rocchi: “Persona seria e corretta” Notizie correlate Caso Rocchi, parla il legale del designatore arbitrale: «Persona seria e corretta, contesta ciò che gli viene addebitato»Mercato Inter, rebus Diouf: la posizione del giocatore e della società sul suo futuro. “Indagato per concorso in frode sportiva il designatore degli arbitri di serie A e B Gianluca Rocchi”Un’inchiesta che riporta il calcio italiano indietro nel tempo, fino alle ombre di Calciopoli, ma che si muove dentro il presente fatto di Var... Contenuti e approfondimenti Temi più discussi: Su Inter-Verona indagini per frode sportiva, sotto esame il rigore non dato ai gialloblù; Calcio Live News: Rocchi indagato per frode sportiva, le ufficiali di Parma-Pisa, lesione per Bernasconi; Rocchi indagato per ‘concorso in frode sportiva’: nel mirino diverse gare di Serie A degli ultimi due anni; Frode miliardaria, oligarca moldavo condannato a 19 anni di carcere. Frode in serie A, l'avvocato di Rocchi: Persona seria e corretta«Conosco il signor Rocchi da anni, è una persona seria e corretta». Lo l’avvocato Antonio D’Avirro , del foro di Firenze, che difende Gianluca Rocchi , ... gazzettadelsud.it Indagato per concorso in frode sportiva il designatore degli arbitri di serie A e B Gianluca RocchiIl designatore arbitrale Gianluca Rocchi sotto inchiesta dalla Procura di Milano per presunta influenza su decisioni VAR ... ilfattoquotidiano.it Il designatore arbitrale Gianluca Rocchi è indagato per frode sportiva x.com Nell’inchiesta della Procura di Milano Gianluca Rocchi è accusato di frode sportiva per avere scelto arbitri graditi all’Inter in alcune partite. Sono tre i capi d’imputazione nell’avviso di garanzia visionato dall’AGI. In uno si legge che Rocchi “quale designatore ar - facebook.com facebook