Lavoro sacrifici investimenti ed impegno Tutto distrutto da un incendio chiaramente doloso Non smetteremo di lottare

Nella notte, un incendio doloso ha causato danni significativi all’esterno del locale gestito da giovani nel centro storico. L’incendio ha distrutto parte della struttura, lasciando spazio a sentimenti di delusione, rabbia e sconforto tra i proprietari. Il locale, che si proponeva come punto di riferimento per giovani imprenditori, è stato colpito dopo un periodo di lavoro e investimenti. Le forze dell’ordine stanno indagando sulle cause dell’incendio.

Delusione, rabbia e sconforto. L’incendio divampato nella notte, in pieno centro storico, ha danneggiato enormemente l’esterno de L’Angolino, locale gestito da giovani con la comprensibile ambizione di fare impresa e mettersi in luce nel proprio lavoro. Un episodio sul quale sta indagando la.🔗 Leggi su Ternitoday.it Notizie correlate Distrutto da un incendio doloso nel 2020: riapre il Bivacco del SasselloLe attività preparatorie sono iniziate nel 2023, con la progettazione, l’acquisizione dei nulla osta e l’affidamento dei lavori Un annuncio... Incendio al teatro Sannazaro di Napoli: si indaga per incendio colposo. I vigili: «Tutto distrutto». Residenti evacuatiIpotizza il reato di incendio colposo a carico di ignoti la procura di Napoli, nelle indagini sul grave incendio che ha completamente distrutto il... Approfondimenti e contenuti Temi più discussi: È sbagliato comprare casa in un quartiere gentrificato? - Kwame Anthony Appiah; L’ex Hiab rinasce con Coseco, salvi 45 posti di lavoro. Investimento da dieci milioni di euro; Grandinate, Trinitapoli e San Ferdinando chiedono lo stato di calamità naturale; A 14 anni già lavoravo sette giorni su sette: oggi è uno dei pizzaioli più noti di Tokyo. Caregiver familiari, tra sacrifici e assenza di welfare: 1.100 euro al mese per assistere i propri cariAssistono familiari non autosufficienti a causa di una disabilità o dell’età avanzata o di una malattia grave. Si prendono cura di genitori, figli o altri parenti, come coniuge, fratelli e sorelle. corriere.it Lavoro, giovani delusi: disponibili a sacrifici ma stipendi più altiAltro che bamboccioni senza valori, i ragazzi di oggi sono dei veri e propri equilibristi, sospesi tra la scuola che non è più un ascensore sociale e il lavoro dove temono precarietà e stipendi bassi ... corriere.it Dl Lavoro, Meloni: «Sì al salario giusto e sì a una contrattazione di qualità» - facebook.com facebook DIRETTA | Decreto lavoro, la conferenza stampa al termine del Consiglio dei ministri #ANSA x.com