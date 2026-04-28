Lavoro sacrifici investimenti ed impegno Tutto distrutto da un incendio chiaramente doloso Non smetteremo di lottare

Da ternitoday.it 28 apr 2026 | 🔊 Ascolta la notizia

Nella notte, un incendio doloso ha causato danni significativi all’esterno del locale gestito da giovani nel centro storico. L’incendio ha distrutto parte della struttura, lasciando spazio a sentimenti di delusione, rabbia e sconforto tra i proprietari. Il locale, che si proponeva come punto di riferimento per giovani imprenditori, è stato colpito dopo un periodo di lavoro e investimenti. Le forze dell’ordine stanno indagando sulle cause dell’incendio.

Delusione, rabbia e sconforto. L’incendio divampato nella notte, in pieno centro storico, ha danneggiato enormemente l’esterno de L’Angolino, locale gestito da giovani con la comprensibile ambizione di fare impresa e mettersi in luce nel proprio lavoro. Un episodio sul quale sta indagando la.🔗 Leggi su Ternitoday.it

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