Distrutto da un incendio doloso nel 2020 | riapre il Bivacco del Sassello

Dopo sei anni di chiusura, il Bivacco del Sassello riapre i battenti. L’edificio, distrutto da un incendio doloso nel 2020, torna a disposizione degli escursionisti. La struttura si trova nel complesso forestale regionale Alpe di San Benedetto e rappresenta un punto di riferimento per chi ama le passeggiate in montagna. La riapertura arriva dopo un lungo lavoro di ripristino e di impegno da parte delle autorità locali.

Le attività preparatorie sono iniziate nel 2023, con la progettazione, l’acquisizione dei nulla osta e l’affidamento dei lavori Un annuncio particolarmente atteso dagli amanti dell'escursionismo. Dopo sei anni di chiusura a causa di un incendio, riapre finalmente il Bivacco del Sassello, situato nel complesso forestale regionale Alpe di San Benedetto. L’Unione di Comuni Valdarno e Valdisieve, in collaborazione con la Regione Toscana, ha completato il lungo intervento di ricostruzione, rendendo nuovamente fruibile la struttura agli escursionisti a partire dal 14 febbraio 2026. Il bivacco era inagibile dal 2020, quando un incendio doloso ne aveva provocato il crollo.🔗 Leggi su Forlitoday.it

