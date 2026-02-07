Bonus assunzioni Zes Unica l’Inps sblocca lo sgravio contributivo per lavoratori al Sud

Dopo mesi di attesa, l’Inps ha finalmente dato il via libera allo sgravio contributivo per le aziende che vogliono assumere nel Sud con il Bonus Zes Unica. La misura, molto attesa, mira a favorire l’occupazione nelle zone che più ne hanno bisogno. Ora le imprese possono procedere con le assunzioni e sfruttare gli incentivi previsti.

Dopo mesi di attesa, l’Inps ha infine sbloccato ufficialmente il Bonus Zes Unica per agevolare le assunzioni nel Sud Italia. Lo sgravio contributivo è pensato per aiutare le piccole imprese e arginare almeno in parte la disoccupazione nel Mezzogiorno, la quale è stata rivista a oltre il 12% nell’ultimo trimestre 2025 contro il 3,9% del Nord Italia. Tra le misure più promettenti del provvedimento, spicca la possibilità per datori di lavoro privati di azzerare i contributi previdenziali a proprio carico sulle nuove assunzioni a tempo indeterminato. Requisiti e limiti sono però rigidi e la norma si riferisce non ad assunzioni future, ma a quelle già formalizzate tra il 1° settembre 2024 e il 31 dicembre 2025. 🔗 Leggi su Quifinanza.it

