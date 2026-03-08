Roccella | Lavoro per la sfida conciliazione meglio incentivi che obblighi

Il ministro per le politiche per la famiglia ha dichiarato che per affrontare la sfida della conciliazione tra lavoro e famiglia è preferibile puntare sugli incentivi anziché sugli obblighi. Ha anche evidenziato l’approvazione di nuove leggi contro la violenza maschile sulle donne e ha annunciato un riparto di 105,7 milioni di euro per il 2025, il più alto mai destinato a centri, case rifugio, formazione ed empowerment.

Rivendica le leggi contro la violenza maschile sulle donne e l'ultimo riparto per il 2025 «da 105,7 milioni, l'importo più alto di sempre» per centri, case rifugio, formazione ed empowerment delle vittime. Invoca un «dibattito meno ideologico» sul consenso. Indica nel «recupero del valore della genitorialità» l'obiettivo di fine legislatura e nella conciliazione la sfida per l'occupazione femminile, frenata da «stereotipi duri a morire». Ma chiude sui congedi paritari: «Meglio gli incentivi delle rigidità». La ministra per la Famiglia, la natalità e le pari opportunità, Eugenia Roccella, traccia con Il Sole 24 Ore il bilancio del lavoro per le donne del primo Governo d'Italia a guida femminile.