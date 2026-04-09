Roma resta la Capitale degli infortuni sul lavoro | denunce in crescita del 13.4% boom tra gli over 60
A Roma e nel Lazio, gli infortuni sul lavoro sono in crescita con un incremento del 13,4% nelle denunce nei primi due mesi del 2026. Anche a livello regionale, i casi segnalati sono aumentati del 12% rispetto allo stesso periodo dell’anno precedente. Tra le fasce più colpite si trovano gli over 60, che registrano un aumento significativo nelle denunce di infortunio. I dati sono stati diffusi dalle autorità competenti.
A Roma e nel Lazio gli infortuni sul lavoro aumentano ancora. Nei primi due mesi del 2026, a livello regionale, le denunce sono aumentate del 12.4 rispetto allo stesso periodo dell’anno scorso.Mentre le persone che hanno perso la vita lavorando sono state 11. I numeri arrivano dalla Cgil di Roma. 🔗 Leggi su Romatoday.it
Infortuni sul lavoro in crescita dell’1,4% nel 2025, quasi 81mila le denunce degli studenti. I dati INAILLe denunce di infortunio sul lavoro pervenute all'Inail nel 2025 risultano, in via provvisoria, 597.
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