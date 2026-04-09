Roma resta la Capitale degli infortuni sul lavoro | denunce in crescita del 13.4% boom tra gli over 60

A Roma e nel Lazio, gli infortuni sul lavoro sono in crescita con un incremento del 13,4% nelle denunce nei primi due mesi del 2026. Anche a livello regionale, i casi segnalati sono aumentati del 12% rispetto allo stesso periodo dell’anno precedente. Tra le fasce più colpite si trovano gli over 60, che registrano un aumento significativo nelle denunce di infortunio. I dati sono stati diffusi dalle autorità competenti.