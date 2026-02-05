Infortuni sul lavoro numeri ancora in crescita | nel 2025 aumentano in Abruzzo

Negli ultimi mesi, i numeri sugli infortuni sul lavoro in Abruzzo e Molise sono in aumento. Secondo i dati Inail, nel 2025 si registrano 211 denunce in più in Abruzzo e 29 in più in Molise rispetto all’anno precedente. La situazione resta critica, e la sicurezza nei luoghi di lavoro continua a rappresentare un problema serio nelle due regioni.

