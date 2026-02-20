Daniela Santanché nuovo rinvio sulla truffa ai danni dell' Inps

Daniela Santanché, ministra del Turismo, è coinvolta in un procedimento penale per truffa aggravata ai danni dello Stato, che probabilmente si prolungherà oltre il 2026. La causa è legata a presunte irregolarità nelle dichiarazioni fiscali e nei contributi versati. Il processo, già rinviato più volte, potrebbe richiedere ancora anni prima di arrivare a una conclusione. La vicenda continua a occupare le pagine dei giornali e a suscitare molte polemiche. La prossima udienza è prevista tra poche settimane.

Quasi certamente non si chiuderà nel 2026 il processo per truffa aggravata ai danni dello Stato per cui è imputata la ministra del Turismo Daniela Santanché. Venerdì 20 febbraio, come ci si attendeva, la gup Tiziana Gueli ha spostato la discussione per l'udienza preliminare in cui la ministra milanese è accusata di avere truffato l'Inps per accedere alla cassa integrazione Covid durante la pandemia. Sotto la lente d'ingrandimento i 126.468,60 euro versati dall'Inps tra il 2020 e il 2022 a 13 lavoratori delle società di Santanché (Visibilia Editore e Visibilia Concessionaria) per oltre 20mila ore di cassa integrazione, mentre in realtà avrebbero ocontinuato a svolgere le loro mansioni in smart working.🔗 Leggi su Milanotoday.it Leggi anche: Il ministro Santanché e la truffa ai danni dell’Inps: nuovo rinvio per il caso Visibilia. E la prescrizione si avvicina Leggi anche: Truffa all'Inps, verso il rinvio dell'udienza per Daniela Santanché: attesa la decisione della Consulta Leggi altri contenuti disponibili per approfondire la notizia o scorri a sinistra ← per la prossima news. Argomenti discussi: La ministra Santanché indagata per bancarotta: le reazioni dei partiti; Truffa all'Inps, verso il rinvio dell'udienza per Daniela Santanché: attesa la decisione della Consulta; Santanchè ancora indagata, nuova grana per il governo: opposizioni all'attacco, cosa succede; La ministra Santanchè è indagata in un altro caso di bancarotta per il crack di Bioera. Il ministro Santanché e la truffa ai danni dell’Inps: nuovo rinvio per il caso Visibilia. E la prescrizione si avvicinaProcesso aggiornato al 14 ottobre prossimo l'udienza in attesa della decisione della Consulta sul conflitto di attribuzione sollevato dal Senato ... ilgiorno.it Truffa all'Inps, verso il rinvio dell'udienza per Daniela Santanché: attesa la decisione della ConsultaÈ stato depositato il ricorso del Senato alla Corte costituzionale sul conflitto di attribuzione con la procura di Milano sull'inutilizzabilità di alcuni atti del procedimento ... milanotoday.it Si va verso un lungo rinvio della decisione dell’udienza preliminare a carico della ministra del Turismo, Daniela Santanché, e degli altri quattro imputati per la presunta truffa aggravata all’Inps. È stato, infatti, depositato il ricorso del Senato alla Corte costituzio - facebook.com facebook Daniela Santanché è indagata per bancarotta anche per il fallimento della società Bioera x.com