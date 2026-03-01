ll Forlì stende la Torres e respira Franzolini doppietta da salvezza

Il Forlì ha battuto la Torres con un risultato di 2-0, ottenendo una vittoria importante in chiave salvezza. La partita si è svolta con la formazione forlivese schierata in un 4-3-3, con Martelli tra i pali e Manetti, Elia, Palomba e Cavallini in difesa. Franzolini ha segnato una doppietta, contribuendo alla vittoria, mentre in campo sono entrati vari giocatori nel corso del secondo tempo.

FORLì 2 TORRES 0 FORLÌ (4-3-3): Martelli; Manetti, Elia, Palomba, Cavallini (31’ st Onofri); Franzolini (37’ st Sacaccabarozzi), De Risio, Farinelli; Selvini (21’ st Giovannini), Trombetta (37’ st Zagre), Coveri (31’ st Ilari). A disp.: Veliaj, Calvani, Mandrelli, Saporetti, Ripani, Greco, Spinelli, Rossi. All.: Miramari. TORRES (3-4-3): Zaccagno; Baldi, Antonelli, Nunziatini; Masala (15’ st Lunghi), Brentan (1’st Giorico), Mastinu, Liviero (15’ st Dumani); Di Stefano, Luciani, Sorrentino. A disp.: Marano, Idda, Lunghi, Olaywola, Bonin, Zambataro, Fabriani. All.: Greco. Arbitro: Iacobelli di Pis. Reti: 24’ pt e 44’ pt Franzolini. Note - Ammoniti: Cavallini; Masala, Liviero, Dumani. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it © Ilrestodelcarlino.it - ll Forlì stende la Torres e respira. Franzolini, doppietta da salvezza Le pagelle di Forlì-Torres: squadra unita e compatta, Franzolini da 8Un Forlì incerottato ritrova il successo nello scontro diretto per la salvezza battendo per 2 a 0 la Torres; la doppietta di Franzolini al 24° e al... Atletico Catania ko a Mazzarrone: decide la doppietta di Torres nel finaleSconfitta che fa scivolare gli atletisti al sesto posto della classifica del Girone B di Eccellenza con 32 punti superati dalla Leonzio (adesso... Contenuti utili per approfondire Forlì stende. Discussioni sull' argomento ll Forlì stende la Torres e respira. Franzolini, doppietta da salvezza; Franzolini stende la Torres: al Morgagni termina 2-0 per il Forlì; Terza vittoria di fila per la Ternana, al Liberati battuto 2-1 il Forlì; Ascoli U16 stende la Samb e sogna: il meglio del weekend per Allievi e Giovanissimi. Assemblea Avis Comunale Forlì OdV Hai prenotato il tuo posto Sabato 28 febbraio 2026 Ore 15:00 (accrediti dalle 14:30) Teatro Diego Fabbri – Corso Diaz, 47 Un pomeriggio per condividere risultati, progetti, visioni e continuare a costruire insieme - facebook.com facebook