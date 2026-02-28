Le pagelle di Forlì-Torres | squadra unita e compatta Franzolini da 8

Nel match tra Forlì e Torres, il Forlì ha ottenuto una vittoria di 2-0 grazie a una doppietta di Franzolini, siglata al 24° e al 44°. La squadra di casa, nonostante le assenze, si è dimostrata compatta e unita, conquistando tre punti fondamentali in ottica salvezza. La partita si è disputata dopo lo stop del Forlì contro la Ternana, e questa vittoria rappresenta il ritorno al successo per i biancorossi.

Un Forlì incerottato ritrova il successo nello scontro diretto per la salvezza battendo per 2 a 0 la Torres; la doppietta di Franzolini al 24° e al 44° regala tre punti pesantissimi ai biancorossi che tornano al successo dopo lo stop contro la Ternana.MARTELLI 6,5: Bravo in avvio a chiudere su.