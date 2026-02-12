Cantieri Brt lavori a japigia e in centro | percorsi modificati per i bus Amtab

L’amministrazione comunale ha annunciato modifiche ai percorsi degli autobus Amtab a Japigia e nel centro di Bari. I cantieri Brt proseguono e le nuove ordinanze stradali cambiano temporaneamente le rotte dei mezzi pubblici. I bus dovranno seguire percorsi diversi fino a nuovo avviso, causando qualche ritardo e confusione tra i pendolari. La città cerca di gestire le opere senza troppo disagio, ma i lavori continuano a influenzare la circolazione.

Continuano i cantieri Brt in città. L'amministrazione comunale ha emesso due nuove ordinanze dirigenziali per la regolamentazione temporanea della circolazione stradale nel quartiere Japigia. I provvedimenti sono finalizzati a consentire l’avanzamento dei lavori, con l’obiettivo di concludere la realizzazione delle corsie che saranno riservate ai mezzi elettrici in via Caldarola, quando il sistema Bus Rapid Transit entrerà in servizio. I cantieri per la realizzazione del Brt proseguiranno, contestualmente, in altre zone della città (via di Maratona, corso Vittorio Veneto e piazza Massari).🔗 Leggi su Baritoday.it

Nuovi lavori di rinnovo in centro e a Japigia.

Per consentire i lavori di Acquedotto Pugliese, i percorsi dei bus Amtab nel quartiere Palese e nella zona di Macchie subiranno variazioni temporanee.

