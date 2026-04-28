Lavori all' elettrodotto operaio travolto da un blocco di cemento

Nella mattina di martedì, un operaio di 61 anni è stato coinvolto in un incidente mentre lavorava su un elettrodotto. Durante le operazioni, un blocco di cemento lo ha travolto, causando ferite che hanno richiesto l’intervento dei soccorsi. La dinamica dell’incidente è al momento oggetto di approfondimenti da parte delle autorità competenti. Nessuna informazione è stata fornita sulle condizioni di salute dell’uomo.