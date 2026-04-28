Lavori all' elettrodotto operaio travolto da un blocco di cemento
Nella mattina di martedì, un operaio di 61 anni è stato coinvolto in un incidente mentre lavorava su un elettrodotto. Durante le operazioni, un blocco di cemento lo ha travolto, causando ferite che hanno richiesto l’intervento dei soccorsi. La dinamica dell’incidente è al momento oggetto di approfondimenti da parte delle autorità competenti. Nessuna informazione è stata fornita sulle condizioni di salute dell’uomo.
Infortunio sul lavoro, nella mattinata di martedì, nel quale è rimasto coinvolto un operaio 61enne travolto da un blocco di cemento. L'uomo, secondo le prime ricostruzioni, stava lavorando per una ditta impegnata nei lavori all'elettrodotto nel territorio di Sant'Agata Feltria quando, intorno.🔗 Leggi su Riminitoday.it
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