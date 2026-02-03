Operaio muore travolto dal cemento a Guidonia E scatta lo sciopero | Un’altra vittima nella filiera degli appalti

Questa mattina si conta ancora il dolore per la tragedia di lunedì sera a Guidonia, dove un operaio di 57 anni ha perso la vita travolto dal cemento durante il lavoro in un cantiere della Buzzi Unicem. La notizia ha scosso i colleghi e la comunità, e subito sono scattate le proteste: uno sciopero è stato indetto per chiedere maggiore sicurezza e responsabilità nelle aziende di appalto.

Un operaio di 57 anni è morto in cantiere dopo essere stato travolto dal cemento. L'incidente è avvenuto lunedì sera a Guidonia Montecelio, nell'area della città metropolitana di Roma, negli impianti della Buzzi Unicem. Il lavoratore, dipendente di una ditta esterna come hanno comunicato i sindacati, sarebbe rimasto travolto dal materiale grezzo durante le operazioni di pulizia dei silos. "Dall'inizio dell'anno è la terza vittima del lavoro accertata nel Lazio e, ancora una volta, nella filiera degli appalti", hanno denunciato Cgil e Fillea Cgil di Roma e Lazio, ritenendo "inaccettabile che il lavoro continui ad essere causa di morte e sofferenza per chi per vivere deve lavorare e per i loro familiari, a cui siamo vicini ed esprimiamo tutto il nostro sostegno".

