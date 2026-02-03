Chi era Diego Paniccia l’operaio travolto ieri dal cemento mentre puliva un silo sul lavoro

Questa mattina si sono riaperte le indagini sulla morte di Diego Paniccia, l’operaio di 45 anni travolto dal cemento ieri a Guidonia Montecelio. L’uomo stava pulendo un silo quando, improvvisamente, un getto di cemento grezzo lo ha investito e lo ha sepolto sotto la massa. Nonostante i soccorsi immediati, per lui non c’è stato niente da fare. La procura ha già avviato un’inchiesta per chiarire cosa sia successo e se ci siano responsabilità.

Stava pulendo un silo quando è stato travolto dal cemento grezzo. Per lui non c'è stato niente da fare: chi è l'operaio morto a Guidonia Montecelio ieri.🔗 Leggi su Fanpage.it Approfondimenti su Diego Paniccia Tragico incidente sul lavoro a Guidonia, operaio 55enne muore travolto dal cemento mente pulisce un silo Questa mattina a Guidonia Montecelio un operaio di 55 anni ha perso la vita in un incidente sul lavoro. Travolto dal cemento, muore operaio Un operaio di 55 anni è morto questa sera a Guidonia Montecelio, travolto dal cemento mentre lavorava in un'azienda. Qui sotto trovi una selezione di post e contenuti legati allo stesso argomento. Sara e Chiara Paniccia hanno conquistato il titolo di campionesse italiane assolute 2026 ai Campionati italiani di danza sportiva a Riccione, vincendo nella categoria 12/13 anni – classe U, la più alta nelle discipline coreografiche. Per leggere l’articolo com - facebook.com facebook

Attraverso la ricerca si possono visualizzare altre notizie e contenuti multimediali online.