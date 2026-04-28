Lavori ad un ponticello chiude per un mese la provinciale a Malandrone

Da lunedì 4 maggio, per un mese, la strada provinciale 36 sarà interdetta al traffico in un tratto tra Pavullo e Serramazzoni. La chiusura riguarda un tratto specifico in prossimità del ponticello in fase di lavori di riparazione. La chiusura si protrarrà per circa trenta giorni, influenzando il transito tra i due territori durante questo periodo. La modifica al traffico si rende necessaria per consentire gli interventi di manutenzione sul ponticello.

Da lunedì 4 maggio chiuderà per un mese la strada provinciale 36, in un tratto compreso tra il territorio di Pavullo e quello di Serramazzoni. La chiusura al transito sarà totale e riguarderà sia i veicoli che i pedoni ed è necessaria per consentire, in sicurezza, le operazioni di messa in opera.🔗 Leggi su Modenatoday.it

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