A Novi chiude per un mese e mezzo il ponte sulla Provinciale 8

Da giovedì 12 marzo alle 9:00, un tratto di strada provinciale 8 a Novi verrà chiuso per un mese e mezzo. La chiusura riguarda il ponte sul canale Acque Basse Modenesi e durerà fino al 24 aprile, interessando la zona nel territorio comunale di Novi. La strada resterà inaccessibile durante tutto il periodo di intervento.

Le opere saranno realizzate dalla ditta Batea società cooperativa di Concordia per un importo complessivo di circa 236mila euro Giovedì 12 marzo, dalle ore 9,00 chiuderà un tratto di strada provinciale 8 nel territorio comunale di Novi, in corrispondenza del ponte sul canale Acque Basse Modenesi, fino a venerdì 24 Aprile. Il divieto è esteso, oltre che a tutti i veicoli, anche ai pedoni e per limitare i disagi alla circolazione sono stati predisposti percorsi alternativi. ModenaToday è anche su Mobile! Scarica l’App per rimanere sempre aggiornato. Per muoverti con i mezzi pubblici e in sharing nella città di Modena usa la nostra Partner App gratuita! Cambio di rotta per i medici di famiglia, prescrizioni più mirate. 🔗 Leggi su Modenatoday.it

Articoli correlati

Polia, frana sulla Provinciale 45: il sindaco chiude un tratto in località Ponte SantoroUn grave movimento franoso ha determinato la chiusura di un tratto della Strada Provinciale 45, in località Ponte Santoro nel comune di Polia, in...

Frana sulla provinciale: almeno un mese di stop alla circolazioneTempo di lettura: < 1 minutoResterà chiusa e interdetta alla circolazione per un mese la strada provinciale 88 che sabato scorso, nel pomeriggio, è...

Tutti gli aggiornamenti su Novi chiude

Discussioni sull' argomento Ex Ilva Novi Ligure, futuro incerto e continua il fuggi fuggi: ora se ne vanno anche gli impiegati; Ex Cavallerizza di Novi, bando per raccogliere le idee che faranno rinascere lo storico edificio; Ex Ilva, scioperano anche i dipendenti dello stabilimento di Novi; Si allungano i tempi per la strada della Lomellina: il collegamento tra Gavi e Novi è interrotto.

La General a Chiusi per la prova del noveNove vittorie, nove sconfitte, posizione numero nove in classifica e domani la… prova del nove a Chiusi (Pala Pansa, palla a due alle 18). Per un girone di ritorno da vietato sbagliare. Prima metà di ... ilrestodelcarlino.it

Ex Ilva, se chiude Taranto è finita anche per Novi. I sindacati si autoconvocano a Roma x.com

Tutto è pronto per un nuovo fine settimana in compagnia delle squadre Allianz 17 le gare in calendario!!! A rompere il ghiaccio saranno i Diavoletti U13 Allianz Diavoli in casa Cernusco sabato 7 marzo alle ore 11:00 Chiude invece il fine s - facebook.com facebook