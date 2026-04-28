Nel fine settimana il litorale ha registrato un afflusso di visitatori sia alla fiera Mare in Fiore, che ha riscosso successo, sia negli spazi sulla spiaggia e nei locali lungo la costa. Tra gli stand e gli chalet, molti si sono fermati a godersi l’atmosfera, mentre le strade hanno visto un aumento di veicoli, evidenziando l’affollamento della zona. La questione dei parcheggi rimane al centro delle discussioni per favorire una crescita urbana più sostenibile.

Un successo la fiera Mare in Fiore, nel weekend pienone tra gli stand e sulla spiaggia, nei locali e negli chalet del litorale Piermanni, preso d’assalto. La viabilità modificata - corsia est in ingresso aperta e transennata invece quella ovest per ospitare le bancarelle - ha funzionato nella zona sud, ma ha creato un tappo in centro. Quanto accaduto viene preso da Alfredo Mandolesi, ex operatore balneare, titolare dello stabilimento Marebello, a pretesto per tornare a sostenere la tesi della pedonalizzazione come strategia per cambiare il volto alla città, migliorare la qualità della vita e l’offerta turistica. E non risparmia stoccate ai commercianti del centro.🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it

© Ilrestodelcarlino.it - "Lavorando sui parcheggi la città può crescere"

Minimetrò, quello che manca (da sempre) per crescere

Notizie correlate

"Dibattito sui grandi temi in vista delle amministrative, si faccia crescere la città"“Mesagne al voto, ma il dibattito si concentra solo su dinamiche strettamente locali e autoreferenziali, ignorando completamente il contesto...

Colleferro, Giulio Calamita candidato sindaco: "Umiltà e metodo per continuare a far crescere la città"Il centrosinistra scioglie le riserve e compatta le fila in vista delle elezioni amministrative di fine maggio: sarà Giulio Calamita, attuale...

Contenuti utili per approfondire

Temi più discussi: Lavorando sui parcheggi la città può crescere; Santa Margherita Ligure: l’amministrazione comunale replica all’opposizione sui parcheggi al Minigolf; Tramvia, dopo i cantieri sui lungarni si perderanno centinaia di posti auto / FOTO; Ztl a pagamento per le auto elettriche, la giunta lavora alla delibera: Evitiamo allarmismi.

Lavorando sui parcheggi la città può crescereUn successo la fiera Mare in Fiore, nel weekend pienone tra gli stand e sulla spiaggia, nei locali e ... msn.com

Salita San Francesco da Paola, 50 giorni per la fine dei lavori. ma è scontro sui parcheggi selvaggiL'Assessore Massimo Ferrante annuncia la chiusura dell'opera per giugno, denunciando però i danni causati dalle auto parcheggiate abusivamente sui ciottoli freschi: Costretti a sostenere extracosti ... lavocedigenova.it

Il Napoli sta lavorando su diversi profili per rinforzare la rosa in vista della prossima stagione. La new entry sul taccuino di Manna porta il nome di Gabriel Sara del Galatasaray, trequartista della compagine turca, seguito anche da diversi club inglesi per la - facebook.com facebook

OpenAI starebbe lavorando al suo smartphone con Qualcomm e MediaTek x.com