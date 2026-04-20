Dibattito sui grandi temi in vista delle amministrative si faccia crescere la città

A pochi mesi dalle elezioni comunali, il dibattito pubblico si concentra principalmente sulle questioni interne alla città, trascurando le sfide e le opportunità a livello internazionale. Le discussioni si sono focalizzate su temi locali e sulla competizione tra i candidati, mentre le problematiche più ampie vengono poco affrontate. La campagna elettorale si svolge senza approfondimenti sui contesti globali che influenzano la realtà locale.