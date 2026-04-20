Dibattito sui grandi temi in vista delle amministrative si faccia crescere la città
A pochi mesi dalle elezioni comunali, il dibattito pubblico si concentra principalmente sulle questioni interne alla città, trascurando le sfide e le opportunità a livello internazionale. Le discussioni si sono focalizzate su temi locali e sulla competizione tra i candidati, mentre le problematiche più ampie vengono poco affrontate. La campagna elettorale si svolge senza approfondimenti sui contesti globali che influenzano la realtà locale.
“Mesagne al voto, ma il dibattito si concentra solo su dinamiche strettamente locali e autoreferenziali, ignorando completamente il contesto internazionale”. È la considerazione del sociologo ed educatore mesagnese Gino Stasi. “A Mesagne si voterà il 24 e 25 maggio prossimo per le amministrative.🔗 Leggi su Brindisireport.it
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