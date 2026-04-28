Il SatCen ha annunciato l’apertura di bandi per tirocini destinati ai futuri professionisti che vogliono lavorare nel settore spaziale con l’Unione Europea. Le opportunità riguardano periodi tra il 2026 e il 2027 e si svolgeranno tra Spagna e Belgio. Gli stipendi previsti arrivano fino a 1.492 euro mensili. Le candidature sono aperte a chi desidera intraprendere un’esperienza nel campo della cooperazione spaziale europea.

? Cosa sapere Il SatCen apre bandi per tirocini 2026-2027 tra Spagna e Belgio con stipendi fino a 1.492 euro.. Le scadenze per le candidature nei settori comunicazione e intelligence sono fissate al 5 e 21 maggio.. Il Centro Satellitare dell’Unione Europea (SatCen) ha aperto le selezioni per i nuovi programmi di tirocinio 2026-2027, offrendo opportunità professionali in Spagna e Belgio con retribuzioni mensili che raggiungono i 1.492 euro per i laureati. L’agenzia europea, la cui sede principale si trova a Torrejón de Ardoz, nei pressi di Madrid, ha delineato un piano formativo che coinvolge diverse aree strategiche, dalla produzione multimediale alla gestione delle risorse umane, fino all’intelligence geospaziale.🔗 Leggi su Ameve.eu

© Ameve.eu - Lavora con l’UE nello spazio: bandi SatCen con stipendi fino a 1.492€

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