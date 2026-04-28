Lavora con l’UE nello spazio | bandi SatCen con stipendi fino a 1.492€

Da ameve.eu 28 apr 2026 | 🔊 Ascolta la notizia

Il SatCen ha annunciato l’apertura di bandi per tirocini destinati ai futuri professionisti che vogliono lavorare nel settore spaziale con l’Unione Europea. Le opportunità riguardano periodi tra il 2026 e il 2027 e si svolgeranno tra Spagna e Belgio. Gli stipendi previsti arrivano fino a 1.492 euro mensili. Le candidature sono aperte a chi desidera intraprendere un’esperienza nel campo della cooperazione spaziale europea.

? Cosa sapere Il SatCen apre bandi per tirocini 2026-2027 tra Spagna e Belgio con stipendi fino a 1.492 euro.. Le scadenze per le candidature nei settori comunicazione e intelligence sono fissate al 5 e 21 maggio.. Il Centro Satellitare dell’Unione Europea (SatCen) ha aperto le selezioni per i nuovi programmi di tirocinio 2026-2027, offrendo opportunità professionali in Spagna e Belgio con retribuzioni mensili che raggiungono i 1.492 euro per i laureati. L’agenzia europea, la cui sede principale si trova a Torrejón de Ardoz, nei pressi di Madrid, ha delineato un piano formativo che coinvolge diverse aree strategiche, dalla produzione multimediale alla gestione delle risorse umane, fino all’intelligence geospaziale.🔗 Leggi su Ameve.eu

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