Dai coltelli in auto al deposito di rifiuti speciali fino alla multa alla macelleria | raffica di denunce

Lunedì 13, i carabinieri di Portomaggiore hanno intensificato i controlli nei territori di Portomaggiore, Argenta e Ostellato. Durante l’operazione sono state denunciate alcune persone e sono stati sequestrati diversi materiali, tra cui coltelli trovati in auto e rifiuti speciali depositati in modo illecito. Inoltre, è stata elevata una multa a una macelleria per irregolarità amministrative. L’intervento ha riguardato più aspetti legati alla tutela ambientale e alla sicurezza pubblica.

Denunce, sequestri e sanzioni nel pomeriggio di lunedì 13, quando i carabinieri di Portomaggiore hanno messo in campo un servizio straordinario di controllo del territorio a largo raggio, nei Comuni di Portomaggiore, Argenta e Ostellato, per contrastare ogni forma di illecito in materia di.🔗 Leggi su Ferraratoday.it Leggi anche: Dai fucili al coltello, fino alla carta d'identità con il chip manomesso: raffica di denunce