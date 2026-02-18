ByteDance ha ceduto parte di TikTok agli americani e agli emiratini, e questa mossa ha sollevato nuovi dubbi. Dopo l’accordo, alcuni utenti hanno notato che i loro contenuti vengono censurati, soprattutto quelli su temi politici. La riduzione della partecipazione di ByteDance al 19,9% nella joint venture ha cambiato il controllo sulla piattaforma, lasciando a nuovi soci americani ed emiratini la gestione della moderazione e dei dati. Molti si chiedono se questa ristrutturazione influirà sulla libertà di espressione degli utenti.

Già nei giorni immediatamente successivi alla stipula dell’accordo in base al quale ByteDance ha limitato al 19,9% la propria presenza nella neonata joint venture che controlla la filiale americana di TikTok, lasciando peraltro moderazione dei contenuti, protezione dei dati e vigilanza sull’algoritmo interamente sotto il controllo dei nuovi soci americani ed emiratini, diversi utenti della piattaforma hanno lamentato una presunta forma di censura dei contenuti da loro stessi pubblicati nel celebre social network, con particolare riferimento a quelli sensibili sul piano politico. Che TikTok fosse percepito come una minaccia alla sicurezza nazionale che era ormai indifferibile allontanare lo si desume dalla quasi perfetta continuità di azione, di concerto con il Congresso, tra l’Amministrazione Biden, che addirittura aveva posto Pechino di fronte all’alternativa secca tra dismettere tout court la filiale americana o subire un oscuramento, e quella attualmente in carica, la quale, posta di fronte all’impossibilità di privare 140 milioni di americani dell’uso della piattaforma, ha optato per la soluzione sopra indicata, che introduce presidi di governance e operativi molto stretti preservando però la continuità del servizio e del marchio. 🔗 Leggi su Formiche.net

© Formiche.net - TikTok, la resa di ByteDance. Così il compromesso Usa-Cina apre nuovi interrogativi

