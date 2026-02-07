I Giovani democratici sui problemi del mercato ittico | Noti da tempo inaccettabile l' immobilismo dell' amministrazione

I Giovani democratici criticano l’amministrazione comunale di Pescara per il silenzio sul mercato ittico. Secondo loro, il problema è noto da tempo e non si può più aspettare. “L’amministrazione ha avuto tutto il tempo di ascoltare le richieste, ma non ha fatto nulla”, dicono. La marineria è un settore strategico per la città e ora si chiede un intervento concreto, invece di vederla abbandonata a sé stessa.

“L’amministrazione comunale ha avuto tutto il tempo necessario per ascoltare quelle richieste e, vista l’importanza strategica della marineria per la città di Pescara, avrebbe dovuto mettere in campo soluzioni concrete, invece di arrivare impreparata a un passaggio così delicato”. Questo il.🔗 Leggi su Ilpescara.itImmagine generica

