I Giovani democratici sui problemi del mercato ittico | Noti da tempo inaccettabile l' immobilismo dell' amministrazione

I Giovani democratici criticano l’amministrazione comunale di Pescara per il silenzio sul mercato ittico. Secondo loro, il problema è noto da tempo e non si può più aspettare. “L’amministrazione ha avuto tutto il tempo di ascoltare le richieste, ma non ha fatto nulla”, dicono. La marineria è un settore strategico per la città e ora si chiede un intervento concreto, invece di vederla abbandonata a sé stessa.

“L’amministrazione comunale ha avuto tutto il tempo necessario per ascoltare quelle richieste e, vista l’importanza strategica della marineria per la città di Pescara, avrebbe dovuto mettere in campo soluzioni concrete, invece di arrivare impreparata a un passaggio così delicato”. Questo il.🔗 Leggi su Ilpescara.it Approfondimenti su Giovani democratici Problemi all'asta del pesce e nuovo mercato ittico, l'assessore Zamparelli: "Attenzione costante, polemiche infondate" L’assessore Zamparelli rassicura sulla situazione dell’asta del pesce e sul nuovo mercato ittico, sottolineando che la marineria non è stata trascurata. Emanuele Fiano contestato dai ProPal e Giovani Democratici. Il Pd: “Inaccettabile” Qui trovi una selezione di aggiornamenti, post social e video sullo stesso argomento. Ultime notizie su Giovani democratici Argomenti discussi: Meglio maiale che sionista: è polemica nei dem. Fiano contro i giovani Pd di Bergamo; Chi è Paky Tiani, il segretario bolognese dei Giovani Democratici che entra nella segreteria nazionale; Questionario di Azione Studentesca sui prof di sinistra. Giovani Democratici di Forlì: iniziativa surreale; Angela De Nicola eletta nella Segreteria nazionale dei Giovani Democratici. Meglio maiale che sionista: è polemica nei dem. Fiano contro i giovani Pd di BergamoMeglio maiale che sionista. Per i Giovani democratici di Bergamo questo non è antisemitismo. Un post su Instagram e la risposta, sempre sui social, del dem Emanuele Fiano: la polemica all’interno ... repubblica.it Sionisti maiali. I giovani dem la fanno grossa. Schlein li scaricaI giovani del Pd di Bergamo condividono un post, Fiano denuncia l'episodio. La segretaria su tutte le furie: o lo rimuovete e vi scusate, o vi commissariamo. huffingtonpost.it Questa sera sarò a Rimini e sono felice ed emozionato. Sarà un appuntamento doppio. Una cena organizzata dai Giovani Democratici e da tutto il Partito Democratico, pensata mesi fa e costruita con cura. Il ricavato andrà a sostenere TOM - Tutti gli Occhi sul facebook ANTISEMITISMO, TERZI (FDI): DA GIOVANI DEM BERGAMO POST DI ATROCE PROPAGANDA (AGENPARL) - Thu 05 February 2026 “Il veleno dell’ #antisemitismo continua inesorabilmente a diffondersi. I Giovani Democratici di #Bergamo, l’organizzazione x.com

La ricerca mostra altri articoli e contenuti video sullo stesso argomento informativo.