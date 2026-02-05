Marcus Thuram torna a parlare della sua esperienza all’Inter e non nasconde l’emozione di giocare a San Siro. In un’intervista alla CBS, l’attaccante francese dice di sentire ancora quella pelle d’oca ogni volta che entra nello stadio. Conferma che i nerazzurri hanno visto in lui la creatività giusta per affiancare Lautaro Martinez, e menziona anche Khephren, senza però svelare altri dettagli. La sua presenza in campo e le parole ai tifosi alimentano l’entusiasmo in casa Inter, mentre i supporter attendono di v

Inter News 24 Thuram a CBS: «San Siro? Pelle d’oca ogni volta. Lautaro, Khephren e.». Segui le ultimissime sui nerazzurri. Marcus Thuram, il carismatico attaccante francese dotato di una velocità dirompente e di una visione di gioco fuori dal comune, si è concesso per una profonda riflessione ai microfoni di CBS Sports (fonte originale). L’intervista ha toccato temi caldi, dal suo inserimento nel campionato italiano alla crescita esponenziale dei nerazzurri in campo europeo. SUL FRATELLO – « Khephren? Siamo simili in molte cose, lui lavora duro e un professionista serio: sa cosa vuole, gli piace divertirsi, è il migliore al mondo. 🔗 Leggi su Internews24.com

© Internews24.com - Thuram a CBS: «L’Inter ha visto in me la creatività per affiancare Lautaro. San Siro? Pelle d’oca ogni volta. Lautaro, Khephren e…»

Approfondimenti su Inter Nerazzurri

Marcus Thuram ha parlato con CBS Sports, descrivendo il suo primo impatto con San Siro come un sogno che gli ha fatto venire i brividi.

La notizia è affiancata da contenuti social e video collegati all’argomento.

Ultime notizie su Inter Nerazzurri

Argomenti discussi: Moviola Juve-Napoli, Bergonzi: Immagini chiare, c'era rigore per il Napoli ed era da annullare il gol a David.

Thuram: Inter arrivata al momento giusto. Scudetto? 2 in 3 anni sarebbe qualcosa di enormeMarcus Thuram si è raccontato a 360 gradi in una lunghissima intervista che ha concesso ai microfoni di CBS, parlando anche del suo legame con. m.tuttomercatoweb.com

Marcus Thuram: Io e Khephren simili sotto molti aspetti, mi rende orgogliosoLunga intervista per Marcus Thuram ai microfoni di CBS. L’attaccante dell’Inter ha risposto a diverse domande, a cominciare dal rapporto col fratello Khephren, che gioca nella ... tuttojuve.com

RTL 102.5. . Una sorpresa inaspettata e uno spoiler diventato virale nel giro di poche ore. Durante le prove allo stadio San Siro, in vista della cerimonia di apertura delle Olimpiadi invernali di Milano Cortina, Mariah Carey si è esibita sulle note di 'Nel blu dipi facebook

La Cerimonia di apertura di Milano Cortina 2026 si preannuncia come un grande racconto italiano per il mondo: star internazionali, tributi culturali, moda, pop e un messaggio contro la guerra: voci e indiscrezioni sullo show del 6 febbraio a San Siro x.com