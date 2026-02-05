Arenella abbattuto il pino della discordia | Intervento con ingente schieramento di forze dell’ordine

Questa mattina, a Arenella, è stato abbattuto il pino che aveva causato molte proteste negli ultimi mesi. Dopo quasi un anno di polemiche e rinvii, le forze dell’ordine sono intervenute per mettere fine alla disputa. L’abbattimento è avvenuto all’angolo tra via Netti e via Naccherino, con un intervento che ha richiesto un consistente schieramento di agenti. La decisione ha diviso gli abitanti, molti dei quali si erano opposti all’abbattimento, mentre altri sostenevano la necessità di intervenire per motivi

Quasi un anno di rinvii, un tira e molla con gli ambientalisti in prima linea: alla fine, è stato abbattuto il pino all'angolo tra via Netti e via Naccherino. Un epilogo maturato tra mugugni e proteste, per il vecchio albero dell'Arenella, di proprietà di un condominio. E adesso ripartono le polemiche. " L'intervento è avvenuto con un ingente spiegamento di forze dell'ordine" dichiarano Rino Nasti e Luca Bonetti, consiglieri di Europa Verde alla Municipalità. E la testimonianza rende un po' il clima degli accadimenti. La presenza massiccia di poliziotti, carabinieri e finanzieri "ha profondamente colpito cittadini e residenti – aggiungono i due consiglieri -, dando la misura del timore che potesse riattivarsi una legittima mobilitazione civica".

