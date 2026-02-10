Arma personale fuori servizio arriva l' ok per le forze dell' ordine con una circolare del Ministero dell' Interno
Le forze dell’ordine potranno portare e acquistare armi personali anche fuori servizio. Il Ministero dell’Interno ha emesso una circolare che conferma questa possibilità, chiarendo che gli agenti di pubblica sicurezza non sono più limitati solo al porto dell’arma, ma possono anche comprarla. La misura riguarda l’articolo 28 del decreto legge n. 48 dell’11 aprile 2025.
La circolare sull'articolo 28 del decreto legge n. 48 dell’11 aprile 2025 chiarisce che non solo il porto, ma anche l’acquisto dell’arma personale è consentito agli agenti di pubblica sicurezza. L’acquisto potrà avvenire esibendo la tessera personale “attestante lo status in forza del quale si appli. 🔗 Leggi su Ilgiornaleditalia.it
