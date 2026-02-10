Arma personale fuori servizio arriva l' ok per le forze dell' ordine con una circolare del Ministero dell' Interno

Le forze dell’ordine potranno portare e acquistare armi personali anche fuori servizio. Il Ministero dell’Interno ha emesso una circolare che conferma questa possibilità, chiarendo che gli agenti di pubblica sicurezza non sono più limitati solo al porto dell’arma, ma possono anche comprarla. La misura riguarda l’articolo 28 del decreto legge n. 48 dell’11 aprile 2025.

