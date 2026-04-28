Laurentino 38 in corso lo sgombero del centro sociale occupato

Martedì 28 aprile, a partire dalle 8, sono in corso le operazioni di sgombero del centro sociale occupato noto come “L38 Squat” situato al sesto ponte del Laurentino 38, in via Domenico Giuliotti. Le forze dell’ordine stanno intervenendo per portare a termine le procedure di sgombero presso il centro occupato. La zona è interessata dalle operazioni che coinvolgono le autorità competenti.

Dalle 8 circa di martedì 28 aprile sono in corso le operazioni di sgombero del centro sociale “L38 Squat” al sesto ponte del Laurentino 38, in via Domenico Giuliotti. Sgombero centro sociale Laurentino 38A intervenire agenti del commissariato locale, della squadra mobile e la Digos. Le forze.🔗 Leggi su Romatoday.it Notizie correlate Laurentino 38, a Roma in corso lo sgombero del centro socialeNella struttura sono presenti circa 40 antagonisti che, al momento dell’arrivo delle forze dell’ordine hanno cercato di impedirne l’accesso È in... Roma: lo sgombero del centro sociale Laurentino 38È in corso da stamani, martedì mattina, lo sgombero del Centro sociale Laurentino 38, a Roma. Aggiornamenti e dibattiti Temi più discussi: Laurentino 38, a Roma in corso lo sgombero del centro sociale; Laurentino, la piazza di quartiere è diventata un ufficio pubblico: Il progetto non era questo; Sgombero del centro sociale Laurentino 38 a Roma: celere sul posto, attivisti salgono sul tetto; Sgomberato il centro sociale Laurentino 38, l'invito degli occupanti: alle 16 presidio nel quartiere. Sgombero in corso al Laurentino 38, le immagini dal quartiereUno sgombero annunciato da tempo: il centro sociale L38Squat occupa locali Ater da molti decenni. L'appello dei militanti ... rainews.it Sgombero del centro sociale Laurentino 38 a Roma: celere sul posto, attivisti salgono sul tettoLa polizia sta sgomberando il centro sociale Laurentino 38, storica occupazione romana che va avanti da 35 anni ... fanpage.it Roma, sgombero del centro sociale “L38 Squat” al Laurentino 38: via gli occupanti dagli spazi di oltre 900mq facebook Stanno sgomberando L38 SQUAT. Chi può vada al Laurentino 38 in via Domenico Giuliotti. Nel pomeriggio alle ore 16.00 concentramento in quartiere. #L38nonsitocca x.com