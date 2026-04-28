Durante un concerto a Quito, la cantante italiana è apparsa sul palco indossando una maschera di ossigeno. In passato, l’artista si è trovata coinvolta in altri episodi imprevisti, tra cui una sgridata e un’interazione con il pubblico in prima fila. La presenza della maschera suggerisce che potrebbe aver avuto bisogno di assistenza medica sul momento, come spesso accade anche a professionisti del settore durante le esibizioni dal vivo.

Anche una professionista come Laura Pausini, a volte, ha bisogno di una pausa o può accusare un malore durante un’esibizione. E così durante la tappa del suo tour mondiale a Quito, in Ecuador, la cantante 51enne si è dovuta fermare per indossare una maschera per l’ossigeno. Malore sul palco in Ecuador per Laura Pausini. Pausini si stava esibendo davanti a 8mila spettatori al Palazzetto dello Sport General Rumiñahui, a 2.850 metri sul livello del mare: un’altitudine che l’ha messa a dura prova, costringendola a chiedere un aiuto al suo staff per proseguire. GUARDA LE FOTO Laura Pausini, dal primo Sanremo alla conquista del mondo: le foto più belle di ieri e di oggi.🔗 Leggi su Amica.it

© Amica.it - Laura Pausini sul palco con la maschera di ossigeno a Quito. I suoi precedenti fuori programma: dalla sgridata alla prima fila a «Yo la tengo como todas»

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Concerto a 2.850 metri in Ecuador per Laura Pausini e fiato corto: la cantante corre dietro le quinte per prendere la mascherina dell'ossigeno - facebook.com facebook

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