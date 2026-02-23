Elettra Lamborghini incontra Laura Pausini e cita la sua famosa frase | Yo la tengo como todas La risposta spiazzante della cantante

Uno scambio di battute vivaci tra Elettra Lamborghini e Laura Pausini ha dato un primo assaggio dell'atmosfera entusiasta che si respira a Sanremo alla vigilia del Festival. Durante la festa di Radio Italia, la co-conduttrice della kermesse ha incontrato la cantante che subito si è fermata a salutarla. Insieme le due hanno posato per i fan e i fotografi che le circondavano per immortalare il momento, ed è stato allora che Lamborghini ha rilanciato la frase che Laura Pausini pronunciò a un suo concerto qualche anno fa dopo un piccolo incindente hot: "Yo la tengo como todas". La reazione di Laura è stata immediata, sorpresa e subito pronta a replicare con ironia: "No, yo la tengo vieja ora". 🔗 Leggi su Today.it

Elettra Lamborghini ha litigato con una cantante di Sanremo? Da dove nasce il pettegolezzo e la sua rispostaRecentemente circolano voci su un presunto diverbio tra Elettra Lamborghini e una cantante di Sanremo.

