Yo la tengo como todas | Elettra Lamborghini ricorda questa frase a Laura Pausini che reagisce così
Elettra Lamborghini ha ricordato una frase pronunciata durante un confronto con Laura Pausini, che ha reagito con sorpresa. La cantante ha condiviso un episodio divertente accaduto a Sanremo, dove si trovava da poco e ha già coinvolto il pubblico con la sua spontaneità. La scena ha attirato l’attenzione di chi segue il festival, dimostrando come l’energia di Elettra continui a far parlare di sé. La sua presenza si fa notare fin dai primi istanti.
Dove c’è Elettra Lamborghini, c’è cult. L’esuberante cantante è a Sanremo da poche ore ma ne sta già combinando una più di Bertoldo. Sul Green Carpet di lunedì 23 febbraio è inciampata rischiando di cadere, e a uno dei tanti party che in questi giorni animano la cittadina ligure ha incontrato Laura Pausini per un siparietto che sta già rimbalzando sui social. L’incontro con Laura Pausini. Pausini e Lamborghini si sono incrociate a uno degli eventi collaterali del Festival e hanno posato una accanto all’altra a favore delle fotocamere. Mentre i fotografi scattavano, Elettra non si è trattenuta e ha esclamato: “Yo la tengo como todas!”, frase pronunciata dalla cantante di Solarolo anni fa in chiusura di un concerto in Perù. 🔗 Leggi su Ilfattoquotidiano.it
Elettra Lamborghini incontra Laura Pausini e cita la sua famosa frase: "Yo la tengo como todas". La risposta spiazzante della cantanteElettra Lamborghini ha incontrato Laura Pausini e ha ricordato una frase famosa:
Da Laura Pausini chic in toni chiari a una Elettra Lamborghini inedita, ecco il "dietro le quinte" dell'incontro più atteso prima dell'AristonLaura Pausini ha scelto tonalità chiare e un look elegante per l’incontro al Quirinale, un momento che ha attirato l’attenzione di molti appassionati.
