Durante un concerto in America Latina, la cantante ha chiesto di ricevere una maschera d’ossigeno sul palco dopo aver avuto un malore. La performer, che sta portando avanti il suo tour, aveva già avuto problemi di salute in passato. La situazione si è verificata durante l’esibizione, mentre si trovava sul palco davanti al pubblico. La cantante ha ricevuto assistenza immediata mentre veniva valutata la sua condizione.

Attimi di paura per Laura Pausini, durante un'esibizione dal vivo a Quito, in Ecuador. In occasione dell’ultima tappa del suo tour mondiale, la cantante di Solarolo è stata costretta a interrompere il concerto davanti a una platea di 8.000 persone. All'improvviso, ha iniziato a manifestare un affanno che l'ha spinta a richiedere l'intervento del personale sanitario. Leggi anche: Laura Pausini dice addio ai social: "Sono luoghi di odio e rabbia" L’episodio si è verificato nel bel mezzo dello show al Palazzetto dello Sport General Rumiñahui. Senza lasciare il palco né cercare riparo dietro le quinte, Laura Pausini ha chiesto alla sua assistente personale di passarle la maschera d'ossigeno.🔗 Leggi su Gazzetta.it

© Gazzetta.it - Laura Pausini, paura al concerto: chiede la maschera d’ossigeno sul palco

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