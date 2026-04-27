Durante il concerto dello scorso 24 aprile al Coliseo General Rumiñahui di Quito, Laura Pausini si è fermata sul palco per indossare una maschera d’ossigeno. Un video riprende il momento in cui la cantante si è presa una pausa improvvisa, attirando l’attenzione dei presenti. La performance è stata temporaneamente interrotta, ma non ci sono state comunicazioni ufficiali sulle ragioni di questa interruzione.

Laura Pausini ha vissuto uno dei momenti più singolari della sua carriera durante il concerto dello scorso 24 aprile 2026 al Coliseo General Rumiñahui di Quito, in Ecuador. La cantante italiana è stata costretta a fermare lo spettacolo per ricevere ossigeno supplementare direttamente sul palco, davanti agli oltre 8.000 spettatori radunati in sua presenza. Visualizza questo post su Instagram Un post condiviso da EL ESPAN?OL (@elespanol2015) L’episodio, che ha generato preoccupazione iniziale tra i fan presenti e sui social, è stato gestito dalla Pausini con qualche battuta. Mentre un assistente le avvicinava una maschera collegata a una...🔗 Leggi su Cinemaserietv.it

© Cinemaserietv.it - Laura Pausini, maschera d’ossigeno durante il concerto: perché si è fermata sul palco (VIDEO)

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