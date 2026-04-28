Durante un concerto in Ecuador, la cantante italiana si è fermata improvvisamente sul palco per indossare una mascherina e prendere ossigeno. Un video mostra il momento in cui si ferma, mettendo in evidenza una difficoltà respiratoria. La cantante ha continuato l’esibizione dopo aver ripreso fiato, senza ulteriori interruzioni. La performance si è svolta davanti a un pubblico di fan, con la cantante che ha ripreso a cantare poco dopo.

Procede a gonfie vele il tour diLaura Pausinie, per l’occasione, l’artista ha fatto diverse tappe in sud America e non è mancato l’Ecuador. Qui però si è trovata a cantare ad un’altitudine importante, a 2800 metri d’altezza e ciò le ha dato problemi di respirazione, così l’artista è dovuta ricorrere alla bombola d’ossigeno. Stanno diventando virali i video di lei che chiede la mascherina per prendere un pochino d’aria per poi poter proseguire a cantare. Un episodio che a noi può sembrare surreale ma che, in realtà, in Ecuador è molto diffuso, dato che ad una certa altezza si rischia la mancanza d’ossigeno e dà fastidio parlare e soprattutto cantare.🔗 Leggi su Ildifforme.it

© Ildifforme.it - Laura Pausini ha bisogno di ossigeno durante il concerto | VIDEO

LAURA PAUSINI CHOC FERMA IL CONCERTO PER UN UOMO UBRIACO: “NOI DOPO ANDIAMO A SCO*ARE, TU......”

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