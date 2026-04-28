Laura Pausini e la corsa alla mascherina d’ossigeno durante il concerto in Ecuador – Il video

Durante un concerto in Ecuador, una cantante italiana ha dovuto indossare una mascherina d’ossigeno mentre si esibiva sul palco. Il momento è stato ripreso in un video che ha fatto il giro dei social media. La cantante, visibilmente affaticata, ha continuato a cantare senza interrompere la performance, mentre sul palco si sono visti operatori intervenire rapidamente. La scena ha attirato l’attenzione di fan e utenti online.

Il detto dice “ The show must go on “, quindi, lo spettacolo non si deve mai fermare, nemmeno a quasi 3.000 metri di altezza. Così al concerto a Quito, in Ecuador, tappa in America Latina del suo tour mondiale, Laura Pausini ha abbandonato il palco per correre dietro le quinte, dove la sua assistente personale l’ha aiutata porgendole prontamente una mascherina per l’ossigeno. Poi è tornata sul palco, dove ha continuato ad usarla per tamponare il fiato corto. L’altitudine e gli effetti sul fisico. È risaputo come l’altitudine, sin dai 2.500 metri di altezza, possa causare sintomi a persone non abituate al cambio di pressione atmosferica. Tra questi, è normale sperimentare vertigini, nausea, mal di testa, stanchezza, difficoltà a dormire, ma anche fiato corto.🔗 Leggi su Open.online

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