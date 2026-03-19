Fondazione Polis nel bilancio la modifica di Fiola Pd | più controllo della politica

Nel bilancio della Fondazione Polis, Fiola del Partito Democratico ha presentato un emendamento che prevede un aumento dei controlli sulla gestione dell’ente. La modifica mira a coinvolgere anche le commissioni permanenti per rafforzare la supervisione sulla fondazione, che si occupa di vittime di camorra e beni confiscati. L’obiettivo è garantire una maggiore trasparenza nelle attività dell’organizzazione.

Fiola (Pd) propone un emendamento sulla fondazione che si occupa di vittime di camorra e beni confiscati: più controlli, coinvolgendo anche le commissioni permanenti. 🔗 Leggi su Fanpage.it Articoli correlati Leggi anche: Pac, la Commissione Europea modifica il bilancio: 45 miliardi in più per l’agricoltura Sansepolcro, Pd: “Bilancio, emendamenti e verità politica: Fratelli d’Italia si prende la maggioranza”Arezzo, 8 gennaio 2026 – “Il vero fatto politico dell’ultimo Consiglio comunale di Sansepolcro non sono certo due emendamenti di impatto marginale... Tutto quello che riguarda Fondazione Polis Discussioni sull' argomento Fondazione Polis, nel bilancio la modifica di Fiola (Pd): più controllo della politica; Turismo, verso l’Osservatorio regionale dei flussi. Fondazione Polis, nel bilancio la modifica di Fiola (Pd): più controllo della politicaFiola (Pd) propone un emendamento sulla fondazione che si occupa di vittime di camorra e beni confiscati: più controlli, coinvolgendo anche le commissioni ... fanpage.it Regione Campania, Fico prepara i tagli ai fondi per le Fondazioni. Azzerata la legge Scabec. Ma c’è il caso PolisFico annuncia controlli su fondazioni e partecipate regionali: ricognizione sui finanziamenti, stop alla legge 28 e nuovo sistema unico per l’accesso ... fanpage.it Fondazione Polis. . Ancora aggressioni che coinvolgono minori nella città di Napoli, continua l'emergenza. Il nostro presidente don Tonino Palmese è intervenuto ai microfoni di Canale 21 per lanciare ancora una volta uno sguardo verso le giovani generazion - facebook.com facebook