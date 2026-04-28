P er Penélope Cruz nella vita è importante osservare gli altri, sempre. Le persone, i dettagli, i gesti quotidiani. « Mi sono sempre sentita un’osservatrice », racconta in una recente intervista a El País. Dalla scuola alla vita di tutti i giorni, nei luoghi più semplici. È lì che nasce il suo lavoro. Ma per l’attrice 51enne non basta osservare il mondo: bisogna anche difenderlo. « Non permetterò mai a nessuno di togliermi la voce », ha detto l’attrice, «di mettermi a tacere quando si tratta di denunciare la distruzione di civili e bambini in qualsiasi parte del mondo, perché per me la vita di un bambino ha esattamente lo stesso valore ovunque nel mondo ».🔗 Leggi su Iodonna.it

© Iodonna.it - L'attrice 51enne parla di conflitti, diritti e responsabilità in un'intervista a "El País": «Nessuno può togliermi la voce per denunciare»

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