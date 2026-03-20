L’intervista di Matteo Renzi a El Pais meritava più attenzione Eccola

Da ilfattoquotidiano.it 20 mar 2026 | 🔊 Ascolta la notizia

La settimana scorsa, un’intervista di Matteo Renzi a El Pais è stata trascurata dai media, anche se conteneva affermazioni che hanno sorpreso molti. Renzi ha presentato diverse dichiarazioni che, secondo alcuni osservatori, risultano poco credibili, nonostante la sua lunga esperienza politica. L’intervista includeva anche alcune risposte che hanno suscitato reazioni di sorpresa tra gli addetti ai lavori.

La settimana scorsa, l’intervista di El Pais a Matteo Renzi è passata subito in cavalleria, ma meritava senz’altro maggior attenzione: era un campionario di bubbole che lasciava sbigottito anche chi abbia ormai imparato a conoscere il Bomba come l’imbonitore da fiera che è. Per capire con che animo sereno sto vergando questa noterella, basti dire che, se qualcuno conversasse con me usando i sofismi e la sicumera di Renzi, lo prenderei a ceffoni seduta stante, così imparerebbe cosa può succedere a prendere per il culo la gente: una lezione che i suoi genitori, evidentemente, non gli hanno impartito, né i suoi amici, nell’infanzia, quando tanta parte della personalità di un individuo si forgia. 🔗 Leggi su Ilfattoquotidiano.it

l8217intervista di matteo renzi a el pais meritava pi249 attenzione eccola
© Ilfattoquotidiano.it - L’intervista di Matteo Renzi a El Pais meritava più attenzione. Eccola

Articoli correlati

Leggi anche: Non esiste più la vecchiaia di un giocatore, o almeno non è legata all’età: guardate Modric (El Paìs)

Leggi anche: Ma quale crisi, Sinner è più forte di prima: ora sta cercando la versatilità (El Paìs)

L’ESPERIENZA DI MATTEO RENZI COME ARBITRO #onemoretimepodcast #lucacasadei #matteorenzi

Video L’ESPERIENZA DI MATTEO RENZI COME ARBITRO #onemoretimepodcast #lucacasadei #matteorenzi

Una selezione di notizie su Matteo Renzi

Temi più discussi: L’intervista a Matteo Renzi (Italia Viva): Come Europa dovremmo svegliarci e fare da ponte in politica estera; Enews 1093 giovedì 19 marzo 2026; Matteo Renzi: Ho rimosso un melanoma; Blog | L'intervista di Matteo Renzi a El Pais meritava più attenzione. Eccola.

matteo renzi l intervista di matteoL’intervista di Matteo Renzi a El Pais meritava più attenzione. EccolaLa settimana scorsa, l’intervista di El Pais a Matteo Renzi è passata subito in cavalleria, ma meritava senz’altro maggior attenzione: era un campionario di bubbole che lasciava sbigottito anche chi a ... ilfattoquotidiano.it

matteo renzi l intervista di matteoMatteo Renzi: «Avevo un melanoma, ma non rischio niente perché l’ho preso per tempo. Ragazzi, controllatevi»Il leader di Italia Viva ha raccontato di aver scoperto e subito rimosso un tumore della pelle dopo una visita dermatologica di controllo. E ha voluto rimarcare l’importanza della prevenzione: «Contro ... vanityfair.it

Cerca tra news e video legati all’argomento.