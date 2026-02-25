Il sogno americano di un palermitano | recita a Hollywood nel suo film ispirato a Perfetti sconosciuti

Si chiama Marco Moreci il 23enne che ha debuttato come sceneggiatore e attore in "Truth or dare?", distribuito su Amazon Prime negli Stati Uniti, in attesa che venga tradotto in italiano. "Il protagonista ha una storia simile alla mia, una scelta narrativa che intreccia realtà e finzione per raccontare in parte il mio stesso percorso" La sua valigia è sempre pronta, perché va da Trabia (dove vive, anche se è nato a Termini Imerese) a Los Angeles ogni volta che può. Marco Moreci, 23 anni, sceneggiatore e attore è l'unico palermitano tra i protagonisti del film “Truth or dare?”, in italiano “Obbligo o verità?”, ispirato all'iconico “Perfetti sconosciuti” di Paolo Genovese, uscito recentemente su Amazon Prime Video negli Stati Uniti e presto disponibile anche in versione italiana. 🔗 Leggi su Palermotoday.it

Leggi anche:

Cosa fare a Catania nel weekend: 'Perfetti sconosciuti' e Beatrice Arnera a teatro, presepi viventi e mercatini di Natale

Un altro McDonald's nel Palermitano: il colosso americano ha scelto Bagheria

Temi più discussi: Il sogno americano per gli studenti: mito che resiste o illusione che svanisce?; Il sogno americano: Jean-Pascal Zadi e Raphaël Quenard insieme sul grande schermo; Trump rilancia il sogno americano nel discorso sullo Stato dell'Unione; Tutto il marcio del sogno americano - Colloquio con Gus Van Sant.

Il Ritorno del Sogno Americano: Analisi del Discorso di Donald Trump al CongressoIn una cornice di solennità e tensione politica, il Presidente Donald Trump si è presentato davanti alle camere riunite del Congresso per ... dailyexpress.it

Varese, Assui e la NCAA: «Uscire dalla comfort zone e coronare il sogno americano». Buyout per la OJMElisee Assui ha parlato della volontà di giocare nel prossimo anno alla George Washington University negli USA: È una scelta che ho fatto per uscire dalla comfort zone e ... pianetabasket.com

Vivendo un sogno. #Jumpers - Un Salto tra gli Animali, il nuovo film Disney e Pixar, vi aspetta solo al cinema dal 5 Marzo. : https://www.jumpersfilm.it/ - facebook.com facebook