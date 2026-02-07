L’attore Austin Butler si prepara a cambiare volto sul grande schermo. Dopo aver interpretato Elvis Presley, ora si cimenta nel ruolo di Lance Armstrong nel nuovo film del regista di “Conclave”. La produzione punta a portare sullo schermo la storia del ciclista, e Butler ha già iniziato le riprese, spostandosi tra le location più suggestive. La sua trasformazione sarà al centro dell’attenzione, mentre i fan aspettano di vedere come darà vita al personaggio.

Dopo aver dato corpo e voce a icone come Elvis Presley, il talentuoso Austin Butler si prepara a una nuova sfida attoriale trasformandosi nel ciclista Lance Armstrong. Secondo un nuovo aggiornamento proveniente dal the Hollywood Reporter, il progetto vedrà la firma registica di Edward Berger, reduce dai successi internazionali di Niente di nuovo sul fronte occidentale e Conclave. La sceneggiatura, invece, è stata affidata a Zach Baylin, già nominato all’Oscar per Una famiglia vincente – King Richard, con la produzione curata da Scott Stuber, che ha lottato a lungo per ottenere i diritti ufficiali sulla vita del ciclista. 🔗 Leggi su Universalmovies.it

© Universalmovies.it - Austin Butler in sella | L’attore sarà Lance Armstrong nel nuovo film del regista di “Conclave”

