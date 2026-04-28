Un uomo ricercato da circa due anni è stato catturato nel Salernitano. Era irreperibile da tempo e aveva un ordine definitivo per reati gravi. La polizia lo ha trovato e arrestato in una località della provincia. L’arresto si è concluso dopo un periodo di latitanza che si è protratto per circa due anni. Le autorità ora procederanno con le formalità legali previste.

È stato rintracciato e arrestato nel Salernitano un uomo destinatario di un provvedimento definitivo per reati gravi, dopo essersi sottratto per circa due anni all’esecuzione della pena. L’operazione è stata condotta dai Carabinieri del Nucleo Investigativo di Napoli, sotto il coordinamento della Procura Generale presso la Corte d’Appello. La cattura ad Agropoli. L’uomo è stato individuato all’interno di un appartamento ad Agropoli, dove si era rifugiato dopo aver fatto perdere le proprie tracce dal 2024. Secondo quanto ricostruito dagli investigatori, il soggetto è stato localizzato al termine di una serie di appostamenti e attività di monitoraggio del territorio.🔗 Leggi su Zon.it

© Zon.it - Latitante arrestato nel Salernitano: era irreperibile da due anni

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