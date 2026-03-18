La polizia ha arrestato un uomo legato al clan Mazzei nel Catanese, dopo mesi di ricerche. L’uomo, latitante, era scomparso dopo aver ricevuto una condanna definitiva e è stato rintracciato durante un blitz. L’operazione ha portato alla cattura dell’individuo, che ora si trova in carcere. Nessun dettaglio aggiuntivo è stato comunicato riguardo alle modalità dell’arresto.

ABBONATI A DAYITALIANEWS Blitz della polizia dopo mesi di ricerche È stato rintracciato e arrestato un uomo legato al clan mafioso Mazzei, che si era reso irreperibile dopo una condanna definitiva. L’uomo, Maurizio Motta, 57 anni, doveva scontare una pena di 13 anni e 10 mesi di carcere per associazione mafiosa e altri reati. Dopo la sentenza, emessa all’inizio dell’anno, aveva fatto perdere le proprie tracce, dando avvio a una fase di latitanza che si è conclusa grazie al lavoro investigativo delle forze dell’ordine. Individuato il nascondiglio grazie alle indagini Le ricerche condotte dalla Squadra mobile della Questura di Catania, con il supporto del Servizio centrale operativo, hanno permesso di localizzare il luogo in cui si nascondeva il latitante. 🔗 Leggi su Dayitalianews.com

© Dayitalianews.com - Arrestato latitante del clan Mazzei nel Catanese: era irreperibile dopo la condanna

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