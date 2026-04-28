Latina stanza del Codice Rosa occupata al Goretti | Misura eccezionale nessuna interruzione del percorso

A Latina, la stanza del percorso Codice Rosa all’interno del Pronto Soccorso dell’ospedale Santa Maria Goretti è stata occupata temporaneamente in occasione di un evento eccezionale. La decisione di utilizzare questa stanza è stata comunicata come una misura straordinaria, senza interrompere il normale svolgimento delle attività del reparto. La situazione si è verificata nella giornata del 28 aprile 2026 e ha richiesto un intervento temporaneo per far fronte a esigenze specifiche.

Latina, 28 aprile 2026 – La stanza dedicata al percorso Codice Rosa del Pronto Soccorso dell’ospedale Santa Maria Goretti di Latina è stata utilizzata temporaneamente per far fronte a una situazione straordinaria. A chiarire quanto accaduto è la Dott.ssa Rita Dal Piaz, Direttrice del Pronto Soccorso del presidio ospedaliero del capoluogo pontino, intervenuta per precisare le ragioni dell’occupazione dello spazio. Secondo quanto spiegato dalla Direttrice, la decisione sarebbe stata adottata in un contesto di necessità e urgenza, legato alla gestione di un paziente vulnerabile con disabilità intellettiva che aveva manifestato sintomi di aggressività.🔗 Leggi su Cdn.ilfaroonline.it Notizie correlate Latina, addio al professor Modesto D’Aprile: storico oncologo del GorettiABBONATI A DAYITALIANEWS Si è spento sabato 4 aprile presso il Policlinico Campus Bio-Medico di Roma il professor Modesto D’Aprile, medico oncologo... Leggi anche: Altro prelievo d'organi al Goretti di Latina nella notte: salverà una vita Una raccolta di contenuti Si parla di: Stanza rosa del Goretti usata impropriamente, interrogazione in Regione. Codice Rosa, nel 2023 prese in carico 2.302 personeFirenze, 1 ottobre 2024 – Stando a quanto dichiarato dalla Regione Toscana, sono 2.302 le persone prese in carico nel 2023 grazie al Codice rosa, il percorso di accesso al pronto soccorso riservato a ... lanazione.it Zoom sul Codice rosa: I casi sono in crescita. Ma qui c’è una rete molto importanteGROSSETOSi chiama così perché la rosa bianca è il simbolo che rappresenta le donne vittime e tutti i sottoposti a crimini d’odio. Nel 2009 alcuni ragazzi hanno scelto questo nome: Codice Rosa. Ormai ... lanazione.it