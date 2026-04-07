Sabato 4 aprile si è spento presso il Policlinico Campus Bio-Medico di Roma il professor Modesto D’Aprile, noto oncologo con una lunga carriera. Era considerato una figura di riferimento nel settore sanitario della provincia di Latina, dove aveva lavorato per molti anni. La sua morte rappresenta una perdita significativa per il mondo della medicina locale.

ABBONATI A DAYITALIANEWS Si è spento sabato 4 aprile presso il Policlinico Campus Bio-Medico di Roma il professor Modesto D’Aprile, medico oncologo di lungo corso e figura di riferimento per la sanità pontina. Per molti anni ha rappresentato uno dei punti cardine dell’attività oncologica dell’ ospedale Santa Maria Goretti di Latina, dove ha guidato il reparto per oltre due decenni. Aveva alle spalle una carriera ampia e riconosciuta e lascia quattro figli e otto nipoti. Una lunga carriera nella sanità pontina. Nel corso della sua attività professionale, D’Aprile ha ricoperto il ruolo di primario dell’Unità Operativa Complessa di Oncologia del Goretti, incarico mantenuto per più di vent’anni. 🔗 Leggi su Dayitalianews.com

© Dayitalianews.com - Latina, addio al professor Modesto D’Aprile: storico oncologo del Goretti

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