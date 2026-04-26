Paga gli alcolici con soldi falsi il titolare se ne accorge e lui lo pesta Notte di follia a Campo de' Fiori

Durante una serata a Campo de' Fiori, un uomo ha cercato di pagare gli alcolici con banconote false, ma il titolare del locale si è accorto subito dell'illecito. Dopo aver scoperto la truffa, l’uomo ha aggredito verbalmente il proprietario e, successivamente, gli ha sferrato un pugno. La scena è terminata con l’intervento delle forze dell’ordine, che hanno fermato l’aggressore.

Voleva pagare gli alcolici consumati durante la serata con banconote false, ma il titolare del ristorante si è accorto subito che quei soldi non erano buoni. Per questo un 22enne straniero lo ha picchiato mandandolo all'ospedale. Soldi falsi per pagare gli alcoliciI fatti si sono verificati tra.🔗 Leggi su Romatoday.it Notizie correlate Con la cocaina nello sterzo dell'auto, la polizia se ne accorge e lo ferma. Arrestato un 22enneViareggio, 16 marzo 2026 - Un giovane di 22 anni è stato arrestato in flagranza di reato dalla Polizia di Stato con l’accusa di detenzione ai fini di... Muore in casa e nessuno se ne accorge, i suoi cani senza cibo lo sbranano: orrore a PerugiaLa terribile scoperta a Gualdo Tadino dopo che i carabinieri hanno forzato l’ingresso di casa del 51enne, a seguito della segnalazione di alcuni... Altri aggiornamenti Temi più discussi: Paga gli alcolici con soldi falsi, il titolare se ne accorge e lui lo pesta. Notte di follia a Campo de' Fiori; Stop movida molesta in zona mare a Pesaro, vietato l’alcol dalle 24 e vigilantes nei locali: ordinanza fino al 23 maggio; Alcol fuori orario, chiusura per un bar: sanzioni per 13 mila euro; Droga e coltelli negli zaini degli studenti fuori da scuola: 14enne denunciato. Raffica di controlli negli istituti. Paga gli alcolici con soldi falsi, il titolare se ne accorge e lui lo pesta. Notte di follia a Campo de' FioriUn 22enne bulgaro manda all'ospedale un ristoratore che non voleva accettare le banconote evidentemente contraffatte. Arrestato dai poliziotti della squadra mobile ... romatoday.it Cremona, assalto al bar di notte: ladro in fuga con alcolici e denaro. Incastrato dalle telecamereCremona, 7 marzo 2026 - Bottiglie di alcolici e qualche decina di euro rubati in un bar di via Mantova. E’ il magro bottino di un furto con scasso messo in atto nella tarda serata di giovedì da un ... ilgiorno.it Raid nella notte in una abitazione di via Orazio. Imprenditore, moglie e colf sono stati storditi mentre erano già a letto - facebook.com facebook Spunti dalla notte di Playoff #NBA Lakers sul 3-0: più il carattere di LeBron e gli altri o i difetti di Houston Tatum ha vinto gara-3 per Boston. Celtics miei favoriti per l’Est Gli Spurs hanno mostrato di essere grandi. Con o senza Wemby x.com