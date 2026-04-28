Nelle province di Latina e Terracina, i militari del Nas hanno condotto controlli che hanno portato al sequestro di oltre una tonnellata di alimenti risultati irregolari. Le operazioni sono state svolte negli ultimi giorni e hanno coinvolto diverse attività commerciali. I controlli sono stati finalizzati a verificare la conformità delle merce ai requisiti di legge e alle norme igienico-sanitarie.

Maxi sequestro di alimenti irregolari nelle province di Latina e Terracina, dove i militari del Nas di Latina hanno intensificato i controlli negli ultimi giorni. L’obiettivo principale è stato quello di garantire il rispetto delle norme igienico-sanitarie all’interno degli esercizi commerciali. Le verifiche effettuate hanno portato al ritiro di oltre una tonnellata di prodotti non conformi, alcuni dei quali sono stati destinati allo smaltimento, nell’ambito di un’azione mirata a tutelare i consumatori e la sicurezza della filiera agroalimentare. Controlli e Sanzioni Amministrative. Ai titolari delle attività coinvolte sono state contestate sanzioni amministrative per un totale di 4.🔗 Leggi su Romadailynews.it

© Romadailynews.it - Latina: controlli del Nas, sequestrata oltre una tonnellata di alimenti irregolari

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