Latina studente di 15 anni aggredito da tre coetanei finisce in ospedale

Un ragazzo di 15 anni è stato aggredito da tre coetanei a Latina mentre tornava a casa dopo l’allenamento. L’attacco ha causato ferite che hanno richiesto un trasporto in ospedale. L’episodio si è verificato nel pomeriggio e ha coinvolto altri giovani che hanno coinvolto il minorenne in una situazione di violenza. La polizia sta indagando sull’accaduto.

Studente di 15 anni aggredito da tre coetanei vicino al Latina Fiori. Il ragazzo è stato colpito con pugni e calci e trasportato all'ospedale Santa Maria Goretti. Indaga la Polizia Un pomeriggio che doveva concludersi con il ritorno a casa dopo l'allenamento si è trasformato in un episodio di violenza ai danni di un ragazzo di 15 anni a Latina. Il ragazzo è stato aggredito da tre giovanissimi nel pomeriggio di ieri nei pressi del centro commerciale Latina Fiori, in viale Le Corbusier, a poca distanza dall'Agenzia delle Entrate. Nel racconto del collega Bertizzolo di Latina Oggi, l'episodio si è verificato poco dopo le 16.30. I tre ragazzi avrebbero inizialmente avvicinato il 15enne chiedendogli una sigaretta.